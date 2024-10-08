Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Новой Зеландии

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Подземные толчки магнитудой 5,8 зафиксированы около берегов Новой Зеландии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр располагался в 537 километрах к северо-востоку от города Хикс-Бэй, в котором проживают порядка 1,4 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Угроза цунами не объявлялась, информации о пострадавших или каких-либо разрушениях не поступала.

Ранее землетрясение магнитудой 6,3 произошло на Камчатке. Подземные толчки были зафиксированы в 128 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Еще одно землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано около японских островов Идзу. Для архипелагов Идзу и Огасавара объявляли предупреждение о цунами максимальной высотой в один метр.