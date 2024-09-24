Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у японских островов Идзу

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Землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано около японских островов Идзу. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Главное метеорологическое агентство Японии.

Толчки произошли в 08:14 по местному времени (02:14 по Москве). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Для архипелагов Идзу и Огасавара объявили предупреждение о цунами. Уточняется, что максимальная высота цунами оценивается в один метр.

Ранее землетрясение магнитудой 6 было зафиксировано в провинции Сан-Луис в Аргентине. Эпицентр находился в 158 километрах к северо-западу от города Сан-Луис с населением около 183 тысяч человек.

Еще одни подземные толчки произошли 20 сентября в Таштагольском районе Кемеровской области, их магнитуда составила 4,3. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.