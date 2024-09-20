Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Кемеровской области

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В Таштагольском районе Кемеровской области 20 сентября произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

"Эпицентр находился в четырех километрах восточнее поселка городского типа Шерегеш. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Как рассказали в МЧС, для обследований территорий в 50-километровой зоне от эпицентра была организована работа трех оперативных групп. Специалисты провели обследование всех социально значимых объектов, разрушений нет. Движение по автомобильным и железным дорогам также не нарушалось.

Между тем, по данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, всего в ночь на 20 сентября в Кузбассе произошло три землетрясения. Так, в 20:01 по Москве 19 сентября (00:01 20 сентября по местному времени) был зарегистрирован подземный толчок магнитудой 4,6 с эпицентром в 49 километрах севернее города Таштагола, интенсивность сотрясений в эпицентре – 5,8 балла по шкале MSK-64.

Помимо этого, в 23:45 по Москве 19 сентября (02:45 по местному времени 20 сентября) еще один подземный толчок магнитудой 3,8 зафиксирован в 46 километрах северо-восточнее Таштагола. Интенсивность сотрясений в эпицентре – 4,6 балла.

В свою очередь, в местных телеграм-каналах очевидцы публикуют фото и видеокадры после землетрясения. Они сообщают, что в некоторых домах облетела штукатурка, а в магазинах с полок попадали бутылки.

Ранее у побережья Японии были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,7. Эпицентр землетрясения располагался в 199 километрах к юго-востоку от города Кагосима, в котором проживают около 555 тысяч человек. Очаг толчков залегал на глубине 29 километров.

В начале сентября землетрясение силой до трех баллов зафиксировали на Камчатке. Эпицентр находился на глубине 36 километров под морским дном, в 117 километрах от Петропавловска-Камчатского.