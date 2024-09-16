Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Румынии

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Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в 17:40 по московскому времени на юго-востоке Румынии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на румынский национальный институт физики Земли.

Уточняется, что очаг землетрясения находился на глубине 140 километров. А толчки ощущались во многих районах Румынии, в том числе и в столице. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

Изначально магнитуда подземного толчка оценивалась в 5,5, однако позже показатель пересмотрели.

17 июня в Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,1. Подземные толчки зафиксировали в восточной части страны примерно в 120 километрах от Бухареста.