Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Японии

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Подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы около японского побережья. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр землетрясения располагался в 199 километрах к юго-востоку от города Кагосима, в котором проживают около 555 тысяч человек. Очаг толчков залегал на глубине 29 километров.

Угроза цунами в регионе не объявлялась. Сообщения о возможных пострадавших или разрушениях при землетрясении пока не поступали.

Ранее толчки магнитудой 5,8 произошли в Аргентине. Эпицентр землетрясения находился в 120 километрах к северу от Колангуйль, а его очаг залегал на глубине 143 километров.

В начале сентября землетрясение силой до трех баллов зафиксировали на Камчатке. По данным экспертов, магнитуда землетрясения составила 5,3. Эпицентр находился на глубине 36 километров под морским дном, в 117 километрах от Петропавловска-Камчатского.