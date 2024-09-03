Землетрясение силой до 3 баллов произошло на Камчатке

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Землетрясение силой до трех баллов зафиксировали на Камчатке, сообщает сайт Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

По данным экспертов, магнитуда землетрясения составила 5,3. Эпицентр находился на глубине 36 километров под морским дном, в 117 километрах от Петропавловска-Камчатского. В населенных пунктах толчок не ощущался. Угроза цунами не объявлялась.

Подземные толчки магнитудой 7 фиксировали в 113 километрах от административного центра региона еще 17 августа. По словам специалистов, последующие афтершоки могут достигать 5 баллов. Некоторые ученые предположили, что это может быть сейсмособытием, после которого последуют гораздо более сильные толчки.

