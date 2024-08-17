Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на Камчатке

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Подземные толчки магнитудой 7,0 зафиксировали в 113 километрах от Петропавловск-Камчатска. Об этом свидетельствуют данные с сайта Камчатского филиала геофизической службы РАН.

Предварительная оценка интенсивности землетрясения – 6 баллов. Очаг толчков залегал на глубине 6,4 километра.

Повторные толчки произошли через 10 минут после первого уже в 120 километрах от города. Магнитуда составила 4,7 балла, а глубина – 41,6 километра.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло ранее около побережья Тайваня. Эпицентр находился в 27 километрах к юго-востоку от города Хуалянь, в котором проживают порядка 350 тысяч человек. Очаг толчков залегал на глубине 15 километров.