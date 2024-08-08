Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Японии

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Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у южной части японского острова Кюсю, сообщает РИА Новости.

Объявлена угроза цунами. По сведениям национального метеорологического управления Японии, высота волн в районе префектур Миядзаки и Коти может составлять до одного метра.

Ранее вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил столб пепла на высоту 3,5 километра. Шлейф пепла протянулся на пять километров на юго-восток от вулкана.

Институт вулканологии предупреждает, что текущая активность Эбеко представляет опасность для авиаперевозок. Согласно их данным, повторные выбросы пепла на высоту до 6 километров над уровнем моря могут произойти в любое время.

До этого вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту 3,5 километра в мае этого года. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более пяти километров. Ученые тогда заверили, что в Северо-Курильске не наблюдался пеплопад, как и запах сероводорода. Жизни населения ничего не угрожало.

