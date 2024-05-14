Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км

Фото: МЧС Сахалинской области

Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил столб пепла на высоту 3,5 километра, сообщили в МЧС России по Сахалинской области.

Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более пяти километров. При этом в камчатской группе реагирования на вулканические извержения ИВиС ДВО РАН заверили, что в Северо-Курильске пеплопада нет, запах сероводорода не ощущается и жизни населению ничего не угрожает.

Вулкан Эбеко высотой 1 156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы на нем происходят с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана.

Ранее пепловый выброс был зафиксирован на вулкане Эбеко 11 и 15 апреля. Его высота составила 3,5 километра и около 4,5 километра соответственно.

До этого вулкан Ибу в центре Индонезии, на территории провинции Северное Малуку, выбросил пепел на высоту 2,5 километра. Максимальная амплитуда вулканического дрожания составила 28 миллиметров, а продолжительность – чуть дольше трех минут.