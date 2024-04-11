Сахалинский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 3,5 км

Фото: телеграм-канал "МЧС Сахалинской области"

Пепловый выброс на высоту 3,5 километра произошел на вулкане Эбеко в Сахалинской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние более 5 километров.

Вместе с тем в ближайшем городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, как и запах сероводорода. Угрозы для населения нет, отметили в МЧС.

Ранее пепловый выброс был зафиксирован на вулкане Эбеко в ночь на 5 апреля. Тогда высота выброса составила около 3 километров над уровнем моря.

В середине марта извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес в Исландии. В связи с этим власти страны объявили эвакуацию жителей города Гриндавик.