Лыжник из России погиб при сходе лавины в Индии – СМИ

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Российский лыжник погиб в результате схода лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии. Об этом сообщило местное агентство PTI со ссылкой на чиновников.Инцидент произошел 22 февраля возле склонов Конгдури. Лыжники поехали на горнолыжный курорт без местного сопровождения. Для того чтобы спасти туристов, был задействован личный состав спасателей и патрульная группа администрации Джамму и Кашмира, которые проводили операцию с использованием вертолетов.

Несмотря на гибель одного россиянина, другие шесть лыжников из России были спасены.

С начала февраля в Гульмарге наблюдается сильный снегопад, поэтому власти несколько раз предупреждали о возможности схода лавин.

Ранее при восхождении на вулкан Ключевская Сопка погибли пять туристов. Еще несколько человек пострадали, им потребовалась помощь медиков. Сама группа состояла из 12 человек. Туристы прибыли на Камчатку из разных регионов России. На высоте 4 158 метров возникли проблемы, несколько туристов сорвались и упали в пропасть.



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