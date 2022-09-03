Пять туристов погибли при восхождении на вулкан на Камчатке

Фото: ТАСС/Елена Верещака

Пять туристов погибли при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке, сообщает РИА Новости. Еще несколько человек пострадали. Им потребовалась помощь медиков.

Отмечается, что туристическая группа состояла из 12 человек, прибывших на Камчатку из разных регионов России – Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской области. На высоте 4 158 метров возникли проблемы, несколько туристов сорвались и упали в пропасть.

В районе ЧП облачно. Вертолет спасателей прибыл в поселок Ключи. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что 38-летний альпинист из России погиб при восхождении на пик Ленина в Киргизии на высоте 6 100 метров.

До этого на острове Пхукет в Таиланде в результате падения с высоты погибла туристка из России. Тело 35-летней женщины обнаружили около одного из кондоминиумов в Патонге.