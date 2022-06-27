Турист из России погиб в ДТП на юге Турции

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Российский турист погиб в результате ДТП в турецкой Аланье, сообщает ТАСС.

В Генконсульстве РФ рассказали, что речь идет о россиянине 1980 года рождения. Инцидент произошел ночью 26 июня. По данным правоохранителей, турист во время движения на арендованном мотоцикле, перестраиваясь, резко изменил полосу движения. В итоге его сбило другое транспортное средство.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть россиянина. Обстоятельства ДТП выясняются.

31 мая туристический автобус попал в ДТП в турецкой Анталье. По данным полиции, он перевозил туристов в город Демре. В районе Чамъюва уезда Кемер водитель не справился с управлением, из-за чего автобус вылетел за пределы трассы, врезался в опору ЛЭП и перевернулся. В момент аварии в автобусе находились 15 человек, из которых пострадали 11 туристов и водитель. На место инцидента были направлены врачи, полицейские и пожарные.

