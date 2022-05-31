Автобус, предположительно, с туристами из России попал в ДТП в Анталье

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Туристический автобус, предположительно, с россиянами попал в ДТП в турецкой Анталье. В результате пострадали 12 человек. Об этом сообщает DHA со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным сотрудников полиции, автобус перевозил туристов в город Демре. В районе Чамъюва уезда Кемер водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего тот вылетел за пределы трассы, врезался в опору ЛЭП и перевернулся. В салоне находились 13 туристов.

На место происшествия оперативно приехали полиция и скорая помощь. Все 12 пострадавших, в числе которых водитель автобуса, были доставлены в больницы районов Финике и Кумлуджа. Отмечается, что их жизни ничего не угрожает.

В российском генконсульстве в Анталье в разговоре с ТАСС заявили, что выясняют обстоятельства происшествия. В настоящий момент сотрудники ждут информации о ДТП от местных властей.

Ранее сообщалось, что автобус сорвался в пропасть в центральной части Мексики. По данным местных СМИ, погибли шесть человек, 15 получили ранения. Отмечалось, что среди пострадавших есть несовершеннолетние.