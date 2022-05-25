Пассажирский автобус сорвался в пропасть в Мексике

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Автобус сорвался в пропасть в центральной части Мексики. По данным портала Milenio, погибли шесть человек, 15 получили ранения.

"Пассажирский автобус упал с обрыва на глубину 30–50 метров в Сан-Луис-Потоси", – говорится в сообщении.

По информации издания, среди пострадавших есть несовершеннолетние. Также уточняется, что в автобусе находились мигранты из Центральной Америки.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за того, что водитель потерял управление во время поворота и слетел с дороги.

Ранее 13 человек погибли в аварии с микроавтобусом в мексиканском штате Халиско. ДТП случилось на шоссе Леон-Агуаскальентес. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего машина съехала в канаву и перевернулась.

До этого не менее 11 человек погибли при падении автобуса с обрыва в перуанском департаменте Анкаш. Автобус следовал из города Тайябамба в столицу страны Лиму. Транспортное средство упало с высоты порядка 100 метров.