Не менее 11 человек погибли при падении автобуса с обрыва в Перу – СМИ

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Не менее 11 человек погибли при падении автобуса с обрыва в перуанском департаменте Анкаш. Об этом со ссылкой на Национальный центр операций по чрезвычайным ситуациям сообщает издание El sol de San Luis.

Автобус следовал из города Тайябамба в столицу страны Лиму. Транспортное средство упало с высоты порядка 100 метров. По меньшей мере 34 человека получили травмы. Их доставили в больницу города Сиуас.

В настоящее время выясняются причины происшествия. Расследование начала прокуратура.

Ранее сообщалось, что автобус упал в пропасть на северо-западе Перу. В результате 20 человек погибли, еще 33 пострадали.

До этого не менее 15 человек стали жертвами падения с обрыва автобуса на юге Перу. ДТП произошло на границе департаментов Куско и Апуримак. В автобусе находились рабочие австралийской горнодобывающей компании MMG.