Не менее 15 человек погибли при падении автобуса с обрыва в Перу – СМИ

Фото: depositphotos/armando_frazao

Не менее 15 человек стали жертвами падения с обрыва автобуса на юге Перу. Об этом пишет агентство Andina, ссылаясь на данные полиции.

Известно, что ДТП произошло в пятницу, 27 августа, в 12:30 (19:30 по московскому времени) на границе департаментов Куско и Апуримак. В упавшем в пропасть автобусе находились рабочие австралийской горнодобывающей компании MMG.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Причины трагедии выясняются.

Ранее 14 человек погибли при аварии рейсового автобуса в районе города Балыкесир на западе Турции. Кроме того, ранения получили 18 человек. Они были направлены в пять турецких больниц.