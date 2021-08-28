Не менее 15 человек погибли при падении автобуса с обрыва в Перу – СМИ

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Фото: depositphotos/armando_frazao
Не менее 15 человек стали жертвами падения с обрыва автобуса на юге Перу. Об этом пишет агентство Andina, ссылаясь на данные полиции.
Известно, что ДТП произошло в пятницу, 27 августа, в 12:30 (19:30 по московскому времени) на границе департаментов Куско и Апуримак. В упавшем в пропасть автобусе находились рабочие австралийской горнодобывающей компании MMG.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Причины трагедии выясняются.
Ранее 14 человек погибли при аварии рейсового автобуса в районе города Балыкесир на западе Турции. Кроме того, ранения получили 18 человек. Они были направлены в пять турецких больниц.
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