31 человек погиб в ДТП с автобусом в Боливии

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Смертельное ДТП с автобусом случилось в Боливии. Об этом сообщает телеканал Unitel.

По информации СМИ, автобус упал в обрыв с высоты 150 метров. В результате случившегося погиб 31 человек.

Кроме того, 10 пострадавших получили различные ранения. Отмечается, что двое из них находятся в тяжелом состоянии.

На место трагедии начали прибывать родные погибших. Причины случившегося выясняются.

Ранее крупная авария произошла на 41-м километре МКАД. ДТП случилось на внутренней стороне автодороги по направлению к улице Академика Варги. Там столкнулись семь машин.