Десять автомобилей столкнулись на Каширском шоссе в Москве

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Авария с участием десяти автомобилей произошла на Каширском шоссе в ночь на воскресенье, 11 июля. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция. По предварительным данным, пострадали два человека.

"На Каширском шоссе <...> столкновение 10 единиц транспорта. По предварительным данным, пострадали два человека, травмы несерьезные", – говорится в сообщении в телеграм-канале Госавтоинспекции.

По предварительной информации, автомобиль BMW врезался в девять машин, стоящих на светофоре на двух полосах. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Накануне 13 машин столкнулись на трассе в Краснодарском крае. Один из легковых автомобилей вылетел в кювет, а другой зажало между грузовиками.