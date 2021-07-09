В Сочи при опрокидывании автобуса пострадали 12 человек

Фото: телеграм-канал "LIFE SHOT"

Автобус опрокинулся в Сочи после ДТП, сообщает ТАСС. В результате аварии пострадали 12 человек.

Автобус столкнулся с грузовым автомобилем, после чего съехал в кювет.

Генеральный директор перевозчика сообщил, что автобус находится в исправном техническом состоянии, с тормозами все в порядке. Отмечается, что авария могла быть вызвана тем, что водитель не справился с управлением.

Он уточнил, что автобус работал по городскому маршруту. Все необходимые документы для работы есть.

В среду, 7 июля, в Москве произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии пострадали четыре человека.