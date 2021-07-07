Четыре человека пострадали в ДТП на юго-западе столицы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Москве четыре человека получили травмы в результате ДТП, которое произошло с участием грузовика и легкового автомобиля автошколы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На юго-западе столицы столкнулись грузовик Hyundai и легковушка автошколы. Пострадали четыре человека", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавших госпитализировали.

6 июля автомобиль наехал на ребенка во дворе жилого дома в Москве. По предварительным данным, у пострадавшего были диагностированы сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ссадины.