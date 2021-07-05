Водитель сбил коляску с младенцем во дворе дома в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На севере Москвы машина наехала на коляску с младенцем, в результате чего ребенок выпал и получил травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

"На Фестивальной улице во дворе дома 41 водитель автомобиля Haval, двигаясь задним ходом, совершил наезд на коляску", – говорится в сообщении.

Специалисты оказывают помощь младенцу. У него диагностировали ушибы мягких тканей головы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в Тамбовской области произошла авария с участием двух автомобилей. В результате произошедшего семь человек пострадали и один ребенок погиб.