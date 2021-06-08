В Роскачестве рассказали, что делать, если попал в ДТП с самокатом

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Эксперты Роскачества напомнили россиянам о правилах безопасности при аренде электросамокатов, а также рассказали, какие действия следует предпринять в случае ДТП. Об этом сообщается на сайте организации.

"Пользователь электросамоката в зависимости от последствий причинения вреда может быть привлечен как к гражданской, так и к административной и уголовной ответственности (при наступлении более тяжких, чем порча имущества, последствий). Кикшеринговые компании же вправе устанавливать свои штрафные санкции за нарушение установленных ими правил, например штраф за езду вдвоем", – заявил начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимир Тарачев.

Перед началом поездки на электросамокате необходимо проверить исправность всех его систем, в первую очередь газа и тормоза. Во время поездки нельзя выезжать на проезжую часть, поскольку по ныне действующим ПДД передвигающееся на самокате лицо признается пешеходом. Двигаться следует по специальным дорожкам либо в случае их отсутствия – по краю тротуара, контролируя скорость.

"Если случилось так, что кого-то сбили: принять меры по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую помощь и полицию, при тяжелых случаях воспользоваться помощью автовладельцев – экстренно отвезти пострадавших в медицинское учреждение, записать данные очевидцев происшествия", – говорится в материале.

Также в Роскачестве напомнили, что управление электросамокатом в состоянии опьянения является недопустимым. Кроме того, воздержаться от поездки на самокате стоит и в случае плохого самочувствия, которое не позволяет обеспечить безопасность движения. Помимо этого, нельзя управлять электросамокатом без использования рук и игнорируя ПДД.

Ранее столичные власти подготовили меры по регулированию езды на электросамокатах. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, электросамокаты, которые используются на проезжей части, будут регулироваться ГИБДД, кроме того, в пешеходных зонах они должны будут двигаться со скоростью пешеходного потока, а прокатные самокаты – со скоростью до 25 километров в час.

Инициатива изменений в ПДД, согласно которой электросамокатам, гироскутерам и моноколесам разрешат ездить по тротуарам не быстрее 20 километров в час, обсуждается с 2019 года. Для нарушителей предлагается ввести штраф. До сих пор соответствующий документ принят не был.