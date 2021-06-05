Власти Москвы подготовили меры по регулированию езды на электросамокатах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные власти подготовили меры по регулированию езды на электросамокатах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

По его словам, электросамокаты, которые используются на проезжей части, будут регулироваться ГИБДД, кроме того, в пешеходных зонах они должны будут двигаться со скоростью пешеходного потока, а прокатные самокаты – со скоростью до 25 километров в час.

"Аварии случаются. Что самое неприятное – случаются и с детьми. Поэтому мы подготовили ряд мер, которые позволят навести в этом порядок, но и при этом не ограничивать использование электрических самокатов", – отметил Ликсутов.

Заммэра выразил уверенность, что данные меры в первую очередь направлены на то, чтобы использование электросамокатов было безопасным, их пользователей было больше и это не ущемляло права других людей.

С 2019 года обсуждается инициатива изменений в ПДД, согласно которой электросамокатам, гироскутерам и моноколесам разрешат ездить по тротуарам не быстрее 20 километров в час. Нарушителям будет грозить штраф. До сих пор соответствующий документ принят не был.

Ранее комитет по транспорту Санкт-Петербурга заявил, что планирует ограничить скорость передвижения самокатов по городу до 15 километров в час. Между тем, по данным ЦОДД, в 2020 году число аварий с подобными видами транспорта увеличилось на 66%.