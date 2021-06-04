Песков оценил идею ограничить скорость самокатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею об ограничении скорости электросамокатов, заявил, что нужно придерживаться принципа разумности. Об этом сообщает РИА Новости.

"Главное, чтобы не было опасности. Главное, чтоб увечий никому не было. Но везде, наверное, должна быть разумность", – сказал Песков.

Представитель Кремля при этом отметил, что сам не ездит на электросамокатах.

Ранее сообщалось, что с начала прокатного сезона скорость электросамокатов ограничили в Подмосковье до 20 километров в час.

С 2019 года обсуждается инициатива изменений в ПДД, согласно которой электросамокатам, гироскутерам и моноколесам разрешат ездить по тротуарам не быстрее 20 километров в час. Нарушителям будет грозить штраф. До сих пор соответствующий документ принят не был.

Ранее комитет по транспорту Санкт-Петербурга заявил, что планирует ограничить скорость передвижения самокатов по городу до 15 километров в час. Между тем, по данным ЦОДД, в 2020 году число аварий с подобными видами транспорта увеличилось на 66%.