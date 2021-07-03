Семь человек пострадали и один ребенок погиб в ДТП в Тамбовской области

Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

В Тамбовской области произошла авария с участием двух автомобилей. В результате произошедшего семь человек пострадали и один ребенок погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

"7 пострадавших, 1 погибший", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что среди пострадавших три ребенка.

По данным пресс-службы ГИБДД, иномарка, в которой находилось трое детей, ехала к морю. Всех пострадавших детей доставили в медучреждения Тамбова.

Ранее авария с участием рейсового автобуса случилась в Сочи. ДТП произошло на федеральной трассе А-148. В результате случившегося пострадали шесть человек.