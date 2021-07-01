Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Сочи

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием рейсового автобуса случилась в Сочи. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщение пресс-службы ФКУ Упрдор "Черноморье".

ДТП случилось на федеральной трассе А-148. По предварительной информации, авария произошла из-за выезда легковой машины на полосу встречного движения. В результате произошло лобовое столкновение.

В аварии пострадали шесть человек. Трое из них ехали в автобусе, остальные – в легковушке.

Все пострадавшие были доставлены в больницу. Информации об их состоянии пока нет.

Ранее восемь человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с легковым автомобилем в Астраханской области.

В машине на момент аварии находились девять человек, самому старшему – 21 год. По предварительным данным, молодые люди перед поездкой употребляли спиртные напитки.