Восемь человек пострадали в результате ДТП в Астраханской области

Фото: ГУ МЧС по Астраханской области

Восемь человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с легковым автомобилем в Астраханской области.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, всего в машине находилось девять человек, самому старшему – 21 год. По предварительным данным, молодые люди перед поездкой употребляли спиртные напитки. Уточняется, что автомобиль ВАЗ-2107 съехал с дороги.

"По предварительной информации, в автомобиле находилось девять человек (2000-2006 годов рождения) в состоянии алкогольного опьянения, из них восемь человек доставлены в медицинские учреждения города Астрахани", – говорится в сообщении.

Накануне на пешеходном переходе в Москве машина насмерть сбила девятилетнего мальчика на самокате. Автомобиль ВАЗ 21154, двигаясь по проезжей части дороги по Керамическому проезду в сторону улицы 800-летия Москвы, не уступил дорогу ребенку, нарушив правила дорожного движения.