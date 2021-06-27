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Происшествия

14:45

Автомобиль насмерть сбил ребенка на самокате в Москве

происшествия ДТП дети

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Девятилетнего мальчика на самокате насмерть сбила машина на пешеходном переходе в Москве, сообщает "Интерфакс".

ДТП произошло 27 июня. Автомобиль ВАЗ 21154, двигаясь по проезжей части дороги по Керамическому проезду в сторону улицы 800-летия Москвы, не уступил дорогу несовершеннолетнему мальчику, нарушив правила дорожного движения.

В результате машина наехала на ребенка. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Прокуратура города взяла на контроль ход и результаты расследования.

Ранее мужчина на электросамокате наехал на пожилую женщину в московском парке, после чего она получила перелом руки.

Два человека пострадали в ДТП на Смоленской площади в Москве

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