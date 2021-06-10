Шесть человек погибли при наезде автобуса на остановку в Свердловской области

Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

В Свердловской области в результате наезда автобуса на остановку погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

"Шесть человек погибли в ДТП с автобусом. Транспортное средство спускалось с большой горы", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что пострадали 15 человек, их госпитализировали. По предварительным данным, причиной ДТП стал отказ тормозов у автобуса.

Как рассказал начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, служебный автобус перевозил рабочих. По предварительным данным, он протаранил ворота предприятия в городе Лесном, после чего сбил людей, которые находились на остановке.

Ранее в Татарстане произошло ДТП, в котором погибли три человека. За рулем автомобиля находился 15-летний подросток без водительского удостоверения.