Четыре автомобиля столкнулись на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре автомобиля столкнулись на Новорижском шоссе около МКАД в Подмосковье, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По предварительным данным, в аварии пострадали два человека.

"На Новорижском шоссе вблизи МКАД в сторону Москвы произошло ДТП с участием четырех автомобилей", – сказал собеседник агентства.

Уточняется, что в районе аварии затруднено движение транспорта.

Ранее три грузовых и один легковой автомобиль столкнулись на 68-м километре МКАД. Из-за аварии пришлось перекрыть три полосы движения, но в ДТП никто не пострадал.