Два человека пострадали в ДТП с мотоциклами и такси в Зеленограде

Фото: vk.com/zelaoauto/Илья Овсянников

Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в ночь на 29 мая в Зеленограде.

Сообщается, что авария произошла на одном из перекрестков. Согласно видеозаписи, опубликованной телеграм-каналом "112", два мотоциклиста влетели на большой скорости в машину такси, которая, по предварительным данным, не уступила им дорогу. Один из байкеров при столкновении перелетел через автомобиль и упал на землю.

Известно, что оба мотоциклиста госпитализированы. Они получили различные травмы. Подробности и обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках автомобиль насмерть сбил мужчину на электросамокате, который переезжал дорогу не по переходу.