Число погибших в ДТП по вине пьяных водителей в Москве уменьшилось вдвое с начала года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве количество погибших в ДТП по вине пьяных водителей в период с января по апрель 2021 года уменьшилось на 53% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"С января по апрель количество погибших по вине пьяных водителей снизилось в два раза по сравнению с прошлым годом. Но даже одна жизнь, унесенная из-за чьей-то безответственности, – это слишком много", – заявили в ведомстве.

Там же добавили, что в этом году в результате подобных аварий погибли девять человек, в 2020 году таких жертв было 19.

В пресс-службе напомнили, что езда в нетрезвом виде недопустима, и рекомендовали в подобных случаях пользоваться услугами такси или общественного транспорта.

25 мая Госдума в первом чтении приняла законопроект, ужесточающий наказание для водителей, которые повторно привлекаются к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Таких автомобилистов будут привлекать к уголовной ответственности и наказывать лишением свободы на срок до трех лет.

