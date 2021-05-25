Госдума приняла законопроект об ужесточении наказания для пьяных водителей

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Госдума в первом чтении приняла законопроект, ужесточающий наказание для водителей, которые повторно привлекаются к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает "Интерфакс".

Документом устанавливается, что в случае второго привлечения водителя к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде наказанием может стать лишение свободы сроком до трех лет.

Кроме того, поправка предусматривает штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей либо в размере заработной платы нарушителя за период от двух до трех лет.

Также предлагается дать суду возможность запретить осужденному садиться за руль или работать водителем на срок до шести лет.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности предложила ужесточить наказание для автомобилистов, пойманных при вождении в нетрезвом виде более двух раз.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал, что статистика показывает ежегодный рост числа повторных нарушений. В 2018 году лишь 10% водителей совершали подобное нарушение, в 2019-м – 15%, а в 2020 году их доля выросла до 20%. В некоторых регионах России процент повторно осужденных за вождение в пьяном виде еще выше.