В ГД заявили о необходимости информировать водителей о периодах наибольшей аварийности

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Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский заявил, что необходимо информировать водителей о периодах наиболее высокой аварийности. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Афонский напомнил, что существует статистика Госавтоинспекции РФ о периодах, когда аварии происходят чаще всего. Он предложил говорить об этом на теоретических занятиях при подготовке молодых водителей.

"Потому что, к сожалению, количество ДТП с участием молодых водителей значительно. И сейчас работе автошкол с учетом изменяющихся правил их работы надо уделять повышенное внимание", – сказал депутат.

Он также предложил вручать памятку с такими данными при получении водительских прав и обновлять статистику не менее одного раза в год.

"Излишних мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий не бывает, человеческая жизнь бесценна. Водители должны четко понимать, когда их ждет опасность", – отметил Афонский.

Кроме того, он считает необходимым разместить такие памятки на всех предприятиях, занимающихся перевозкой пассажиров, в том числе на площадках таксомоторных парков и в каршеринговом авто.

Ранее в МВД объяснили преимущества новых правил сдачи экзамена на права. Отмена экзамена на определенных маршрутах позволит определить степень подготовленности водителя в условиях реальной дорожной обстановки, отметили специалисты.