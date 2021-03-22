В ГД заявили о необходимости информировать водителей о периодах наибольшей аварийности

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский заявил, что необходимо информировать водителей о периодах наиболее высокой аварийности. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Афонский напомнил, что существует статистика Госавтоинспекции РФ о периодах, когда аварии происходят чаще всего. Он предложил говорить об этом на теоретических занятиях при подготовке молодых водителей.
"Потому что, к сожалению, количество ДТП с участием молодых водителей значительно. И сейчас работе автошкол с учетом изменяющихся правил их работы надо уделять повышенное внимание", – сказал депутат.
Он также предложил вручать памятку с такими данными при получении водительских прав и обновлять статистику не менее одного раза в год.
"Излишних мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий не бывает, человеческая жизнь бесценна. Водители должны четко понимать, когда их ждет опасность", – отметил Афонский.
Кроме того, он считает необходимым разместить такие памятки на всех предприятиях, занимающихся перевозкой пассажиров, в том числе на площадках таксомоторных парков и в каршеринговом авто.
Ранее в МВД объяснили преимущества новых правил сдачи экзамена на права. Отмена экзамена на определенных маршрутах позволит определить степень подготовленности водителя в условиях реальной дорожной обстановки, отметили специалисты.
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