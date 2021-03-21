В России изменятся правила купли-продажи автомобилей с пробегом

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В России изменится порядок покупки и продажи подержанных машин, как следует из приказа министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно новому регламенту, с 1 мая 2021 года сделки о купле-продаже машин будут доступны через портал госуслуг. Документы разрешат подписывать электронной подписью и в цифровом же виде направлять в ГИБДД.

Новые правила подразумевают определенные ограничения. Так, сделка разрешена только для физических лиц и исключительно в случае купли-продажи автомобилей с пробегом.

Пользователям будет достаточно загрузить на сайт паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации, полис ОСАГО (при наличии) и подать заявление на портале госуслуг. Отдельная опция позволит уточнить, хочет ли бывший владелец оставить себе госномер.

В начале марта стало известно, что в Госдуме планируют рассмотреть возможность ужесточения условий при продаже каршеринговых автомобилей. В частности, речь может идти о специальных пометках и дополнительном техосмотре.

