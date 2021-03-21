С 20 марта закрыт участок между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии метро

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

10:00

В России изменятся правила купли-продажи автомобилей с пробегом

авто транспорт

Фото: depositphotos/Stocksolutions

В России изменится порядок покупки и продажи подержанных машин, как следует из приказа министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно новому регламенту, с 1 мая 2021 года сделки о купле-продаже машин будут доступны через портал госуслуг. Документы разрешат подписывать электронной подписью и в цифровом же виде направлять в ГИБДД.

Новые правила подразумевают определенные ограничения. Так, сделка разрешена только для физических лиц и исключительно в случае купли-продажи автомобилей с пробегом.

Пользователям будет достаточно загрузить на сайт паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации, полис ОСАГО (при наличии) и подать заявление на портале госуслуг. Отдельная опция позволит уточнить, хочет ли бывший владелец оставить себе госномер.

В начале марта стало известно, что в Госдуме планируют рассмотреть возможность ужесточения условий при продаже каршеринговых автомобилей. В частности, речь может идти о специальных пометках и дополнительном техосмотре.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать