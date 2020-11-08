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Транспорт

18:18

Около 2 трлн рублей потратили россияне на покупку подержанных авто в январе-сентябре

транспорт авто

Фото: depositphotos/liudmilachernetska@gmail.com

Около 2 триллионов рублей потратили россияне на покупку подержанных авто за первые девять месяцев 2020 года. Об этом сообщает агентство "Автостат".

В сообщении отмечается, что около 330 миллиардов рублей "ушли" на приобретение машин с пробегом марки Toyota, автомобили LADA обошлись гражданам в 154 миллиарда рублей, их куплено больше, чем других.

"Но из-за более низкой цены на них и потрачено было меньше", – отметили в агентстве.

Также россияне часто приобретали подержанные Mercedes-Benz, KIA, BMW, Hyundai и Volkswagen.

На эти бренды пришлось более 60% всех средств, которые граждане потратили на покупку авто с января по сентябрь.

Ранее в Москве запретили езду автомобилей по выделенным полосам.

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