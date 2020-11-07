В Москве автомобилистам запретили ездить по выделенным полосам

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Москве запретили езду автомобилей по выделенным полосам на протяжении всей недели.

Как сообщил столичный департамент транспорта, проезд по выделенным полосам теперь разрешен только для городского транспорта, такси, экстренных и коммунальных служб.

"Камеры начнут выписывать штрафы начиная с 7 ноября", – говорится в сообщении в Telegram.

В этой связи Дептранс призвал автомобилистов быть внимательными, обращать внимание на знаки и не выезжать на выделенные полосы.

Штраф за выезд на выделенные полосы составляет три тысячи рублей. Предполагается, что нововведение позволит общественному транспорту двигаться без задержек.

Ранее москвичам напомнили о недопустимости парковки на обозначенной стоянке для спецтранспорта близ жилых домов.