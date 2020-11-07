В Москве автомобилистам запретили ездить по выделенным полосам

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В Москве запретили езду автомобилей по выделенным полосам на протяжении всей недели.
Как сообщил столичный департамент транспорта, проезд по выделенным полосам теперь разрешен только для городского транспорта, такси, экстренных и коммунальных служб.
"Камеры начнут выписывать штрафы начиная с 7 ноября", – говорится в сообщении в Telegram.
В этой связи Дептранс призвал автомобилистов быть внимательными, обращать внимание на знаки и не выезжать на выделенные полосы.
Штраф за выезд на выделенные полосы составляет три тысячи рублей. Предполагается, что нововведение позволит общественному транспорту двигаться без задержек.
Ранее москвичам напомнили о недопустимости парковки на обозначенной стоянке для спецтранспорта близ жилых домов.
"Это наш город": автомобилям запретят ездить по выделенкам по выходным