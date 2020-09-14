Минтранс подготовил новые правила тонировки машин и езды на самокатах – СМИ

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Минтранс подготовил новый проект поправок к правилам дорожного движения (ПДД), который уже направил в аналитический центр при правительстве.

Как пишет газета "Коммерсант", ведомство предлагает изменить правила контроля тонировки в автомобилях и снизить лимит на пропускаемость света лобовым стеклом с 75 до 70 процентов.

По данным издания, новые правила также разрешают использование в машине любых медицинских аптечек, огнетушителей и знаков аварийной остановки, параметры которых не регулируются конкретным ГОСТ.

При этом предлагается запретить стоянку и остановку на островках безопасности, а зона действия знака "Остановка запрещена" будет прекращаться после знака "Парковка".

Кроме того, могут ввести ограничение скорости для автобусов. До 90 километров в час смогут развивать только транспортные средства, оборудованные сидячими местами с ремнями безопасности.

Для остальных автобусов лимит составит 70 километров в час. В то же время автобусы, которые перевозят детей, должны будут использовать оранжевые маячки. Также вводится знак "Движение автобусов запрещено". Если сзади автобуса появится надпись "Внимание, пассажир", то следующий за ним автомобиль будет обязан остановиться и ждать, пока табло погаснет.

Изменения также затрагивают электросамокаты, моноколеса, сегвеи, скейтборды, роликовые коньки и другие. По новому проекту ребенок до 7 лет сможет кататься только с родителями на тротуарах и пешеходных дорожках, а подростки до 14 лет – в одиночку.

Велополосами и тротуарами можно будет пользоваться после достижения 14 лет, а выезжать на обочину, если отсутствуют спецполосы, можно будет только при наличии тормозов, фонаря и катафотов.

На всех указанных выше средствах запретят ездить в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Минтранс допустил введение бесплатного проезда в общественном транспорте в городах России к 2035 году. При этом нововведение подразумевает внедрение механизма "пользователь платит" для всех автомобилистов.