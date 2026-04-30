Суд в Москве арестовал обвиняемого в покушении на сбыт более 10 кг марихуаны

Суд в Москве заключил под стражу обвиняемого в покушении на сбыт более 10 килограмм марихуаны, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Отмечается, что 64-летний мужчина был задержан на улице Псковской. В подъезде жилого дома нашли тайник, в котором находились наркотические средства. Злоумышленник должен был незаконно сбыть их соучастнику.

В настоящий момент все наркотики изъяты из незаконного оборота. Фигуранту предъявлено обвинение по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". Его заключили под стражу с учетом позиции Бутырской межрайонной прокуратуры. Привлечение мужчины к уголовной ответственности находится на контроле ведомства.

Ранее полицейские в Москве ликвидировали наркопритон в квартире на юге города. Был задержан ранее судимый 48-летний житель столицы, который систематически предоставлял свое жилище на Харьковской улице наркозависимым для потребления ими запрещенных веществ.

