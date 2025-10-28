Нарколаборатория с веществами на 400 млн рублей ликвидирована в Ленобласти

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Правоохранители обнаружили и ликвидировали нарколабораторию в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ФТС России.

В ходе оперативных мероприятий было изъято сырье, которое могло быть использовано для производства около 200 килограммов наркотических веществ. Стоимость такой партии на черном рынке составляет примерно 400 миллионов рублей.

Сотрудникам таможни удалось выяснить, что прекурсор для изготовления синтетических наркотиков находился в составе груза из Восточной Азии. В результате были задержаны двое мужчин, ранее уже имевших судимости за распространение запрещенных веществ.

По данным ФТС, подозреваемые планировали доставить товар в специально оборудованные гаражи в Ленобласти, а затем распространять его через закладки. По факту произошедшего было заведено уголовное дело о контрабанде наркотиков и их прекурсоров.

Ранее полицейские обнаружили 479 свертков с наркотиками общим весом более 500 килограммов в ходе проверки автомобиля "Газель" на 43-м километре автодороги М-11 "Нева". Свертки с порошкообразным веществом были спрятаны внутри четырех металлических катушек с кабелем, которые находились в кузове машины.

В результате водитель и пассажир "Газели" были задержаны. В ходе допроса они признались, что по указанию кураторов из Ленинградской области загрузили катушки с веществом в автомобиль и должны были отвезти их в Москву. Возбуждено уголовное дело.