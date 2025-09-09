Полицейские обнаружили более 500 кг наркотиков в "Газели" на трассе М-11

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Полицейские обнаружили 479 свертков с наркотиками общим весом более 500 килограммов в ходе проверки автомобиля "Газель" на 43-м километре автодороги М-11 "Нева". Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Свертки с порошкообразным веществом были спрятаны внутри четырех металлических катушек с кабелем, которые, в свою очередь, находились в кузове автомобиля.

На место инцидента была направлена следственно-оперативная группа, которая изъяла порошок и направила его для экспертизы в ЭКЦ ГУ МВД по Московской области, уточнила Волк.

Анализ 10 пакетов показал, что в них находится эфедрон общей массой около 10 килограммов. Оставшаяся часть порошка будет проанализирована в рамках уголовного дела.

В результате водитель и пассажир "Газели" были задержаны. В ходе допроса они признались, что по указанию кураторов из Ленинградской области загрузили катушки с веществом в автомобиль и должны были отвезти их в Москву. При этом о том, что внутри находятся наркотики, они знали, подчеркнула Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело о приготовлении к преступлению и незаконном сбыте наркотических средств. Подозреваемые заключены под стражу.

Сейчас следователи ищут всех участников преступной схемы. Предварительное расследование продолжается, заключила представитель МВД.

Ранее полицейские задержали 36-летнего москвича по подозрению в попытке сбыть больше килограмма наркотиков. При обыске у него дома обнаружили два свертка с растительным веществом, напоминающим высушенную коноплю, весы и упаковочные материалы. Правоохранители определили, что изъятое – почти килограмм марихуаны и свыше 140 граммов гашиша.

В ходе расследования было установлено, что фигурант дела закупил товар через интернет. Он планировал продать вещества мелкими партиями. Правоохранители возбудили уголовное дело.

