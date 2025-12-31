Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 декабря 2025, 09:47

Политика
Главная / Новости /

Захарова: юбилей Победы в Великой Отечественной войне стал глобальным событием 2025 года

Захарова назвала глобальное событие 2025 года

Фото: mid.ru

Юбилей Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) стал глобальным событием 2025 года, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Я считаю, что уходящий год, если говорить о глобальном, это год, который прошел под сиянием юбилея Победы во Второй мировой войне, окончания Второй мировой войны, победоносного окончания, победы сил добра, справедливости, противостоящих абсолютному злу. Это год юбилея нашей победы в Великой Отечественной войне", – заявила она в интервью радио Sputnik.

По мнению дипломата, Россия вместе с другими странами сохранила и передала потомкам память о Второй мировой войне. Причем именно Москва сыграла в этом ведущую роль.

"Мы не растворили это в каких-то странных, гибридных мероприятиях, как это произошло в Европе, к сожалению. Мы не кощунствовали так, как это делали в Северной Америке, в Канаде, когда вместо того, чтобы чествовать ветеранов, сражавшихся с нацизмом, в эти лучи славы у них попадали коллаборационисты типа (Ярослава. – Прим. ред.) Гунько", – подчеркнула Захарова.

Более того, Россия не делила Победу на "свою и чужую", а чтила память всех участников антигитлеровской коалиции, продолжила представитель МИД РФ. Она также акцентировала внимание на том, что Москве удалось сохранить память о войне в ее истинном виде.

"Понимаете, мы вернули эту память, мы вернули ее в том виде, в котором она действительно должна быть и должна воссиять. И я считаю, что она воссияла", – заключила дипломат.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия и Китай решительно осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны, героизировать нацистов, милитаристов, карателей и убийц, очернить воинов-освободителей.

Президент напомнил, что народы СССР и Китая понесли тяжелейшие потери и сыграли ключевую роль в победе над нацизмом. По словам Путина, в России никогда не забудут, что именно героическое сопротивление Китая стало одним из решающих факторов, помешавших Японии в трудные для СССР месяцы 1941–1942 годов напасть на Советский Союз.

Читайте также


политика

Главное

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика