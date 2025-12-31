Фото: mid.ru

Юбилей Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) стал глобальным событием 2025 года, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Я считаю, что уходящий год, если говорить о глобальном, это год, который прошел под сиянием юбилея Победы во Второй мировой войне, окончания Второй мировой войны, победоносного окончания, победы сил добра, справедливости, противостоящих абсолютному злу. Это год юбилея нашей победы в Великой Отечественной войне", – заявила она в интервью радио Sputnik.

По мнению дипломата, Россия вместе с другими странами сохранила и передала потомкам память о Второй мировой войне. Причем именно Москва сыграла в этом ведущую роль.

"Мы не растворили это в каких-то странных, гибридных мероприятиях, как это произошло в Европе, к сожалению. Мы не кощунствовали так, как это делали в Северной Америке, в Канаде, когда вместо того, чтобы чествовать ветеранов, сражавшихся с нацизмом, в эти лучи славы у них попадали коллаборационисты типа (Ярослава. – Прим. ред.) Гунько", – подчеркнула Захарова.

Более того, Россия не делила Победу на "свою и чужую", а чтила память всех участников антигитлеровской коалиции, продолжила представитель МИД РФ. Она также акцентировала внимание на том, что Москве удалось сохранить память о войне в ее истинном виде.

"Понимаете, мы вернули эту память, мы вернули ее в том виде, в котором она действительно должна быть и должна воссиять. И я считаю, что она воссияла", – заключила дипломат.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия и Китай решительно осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны, героизировать нацистов, милитаристов, карателей и убийц, очернить воинов-освободителей.

Президент напомнил, что народы СССР и Китая понесли тяжелейшие потери и сыграли ключевую роль в победе над нацизмом. По словам Путина, в России никогда не забудут, что именно героическое сопротивление Китая стало одним из решающих факторов, помешавших Японии в трудные для СССР месяцы 1941–1942 годов напасть на Советский Союз.