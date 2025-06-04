Путин назвал тему героизма российских воинов константой национальной культуры

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в приветствии организаторам, участникам, гостям XI книжного фестиваля "Красная площадь" назвал тему героизма российских воинов одной из констант национальной культуры. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По словам российского лидера, за прошедшие годы фестиваль обрел традиции, стал важным культурным событием, которого ждут десятки тысяч читателей. Мероприятие славится насыщенной программой, дает возможность погрузиться в атмосферу литературы и познакомиться с книжными новинками.

Путин отметил, что в 2025 году главной темой фестиваля станет юбилей Победы в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества. Лучшие образцы военной прозы и поэзии являются подлинным достоянием страны. Они служат сбережению памяти о защитниках Родины, а также вдохновляют действующих бойцов и командиров, подчеркнул глава государства.

Книжный фестиваль начался у стен Московского кремля 4 июня. Мероприятие продлится до 7-го числа включительно. Для гостей подготовили автограф-сессии, театральные спектакли, дискуссии, литературно-музыкальные постановки и другое. Вход на фестиваль бесплатный.

