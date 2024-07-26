Песков заявил, что у героизма много лиц

Фото: телеграм-канал "Мастерская новых медиа"

У героизма много лиц. Героями являются и ветеран спецоперации, и изобретатель лекарства от рака, и 90-летний старик, который написал какой-либо философский труд, и многодетная мать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа. Видео его выступления опубликовано в телеграм-канале Мастерской новых медиа.

"И они все могут и должны выглядеть по-разному. Просто должен быть дух геройства. А конкретного лица у геройства нет", – сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что стране нужны герои в полном смысле этого слова.

В мае стартовало обучение первых 83 участников программы "Время героев", которая реализуется по поручению Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж".

Позже президент на встрече с участниками "Времени героев" добавил, что программа включает в себя более 80 человек, а в зоне СВО находятся почти 700 тысяч человек.

