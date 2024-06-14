Путин: в зоне СВО находятся почти 700 тысяч российских военных

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В зоне специальной военной операции находятся почти 700 тысяч российских военнослужащих, сообщил Владимир Путин.

"Программа "Время героев" включает в себя 80 человек, а в зоне специальной военной операции у нас почти 700 тысяч человек", – сказал он на встрече с участниками программы.

По словам президента, РФ непобедима, так как ее многонациональный и многоконфессиональный народ чувствует себя единой семьей. При этом он призвал беречь не только боекомплект, но и людей, участвующих в СВО.

