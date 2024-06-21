Путин назвал армию и народ РФ всепобеждающей силой

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Армия, офицерский корпус и единство народа России вместе являются всепобеждающей силой, рассказал Владимир Путин.

"(Наши герои. – Прим. ред.) надежно стоят на страже ее суверенитета и безопасности, защищают нашу землю и наших граждан на Донбассе и в Новороссии от неонацистов", – сказал российский президент на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

Исходя из непростой международной ситуации, рассказал лидер страны, Москва будет развивать свои вооруженные силы. При этом РФ будет опираться на тот боевой опыт, что был получен во время СВО, сказал он.

Также страна будет в приоритетном порядке наращивать поставки в зону спецоперации БПЛА, комплексов контрбатарейной борьбы, систем управления и связи, а также другой техники, добавил президент.

"Будем работать над другими современными высокотехнологичными образцами вооружения и техники, которые сегодня массово идут в серийные производства", – подчеркнул он.

Москва, по словам президента, будет и дальше повышать качество и интенсивность боевой учебы, а также работать над перспективными образцами оружия. При этом, уточнил Путин, РФ будет ставить на боевое дежурство новейшие комплексы, подтвердившие свои уникальные характеристики.

Россия готова к мировому обсуждению идей по построению безопасности в Евразии, в том числе со странами НАТО, заявил он.

"Тогда, когда они к этому будут готовы", – добавил президент.

Западные страны совершают очередную большую ошибку, рассуждая о необходимости добиться стратегического поражения России, указывал ранее Путин. Он объяснил, что это означало бы конец государственности страны, поэтому в таком случае Москве целесообразнее было бы идти до конца, считает президент.

