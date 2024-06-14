Путин назвал РФ непобедимой из-за ее многонационального народа

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Россия непобедима, так как ее многонациональный и многоконфессиональный народ чувствует себя единой семьей. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев".

"В этом наша сила, которую никто не может преодолеть. Никто", – отметил российский лидер.

В ходе мероприятия президент обратился к героям СВО и указал, что их всех любят и считают членами большой семьи. Так Путин ответил на рассказ одного из участников встречи, который удивился откровенному разговору с первыми лицами страны.

"И это абсолютно нормально!" – добавил Путин.

Также он указал, что далеко не в каждой стране мира есть такие люди, как в РФ, которые могут пожертвовать собой ради ближнего.

Ранее президент призвал беречь не только боекомплект, но и людей, участвующих в спецоперации. Последнее, по его словам, особенно важно для командного состава. Здесь, по мнению главы РФ, нужны опытные и молодые для своего уровня люди.

