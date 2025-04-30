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Миллионы россиян поддерживают войска РФ и готовы встать на защиту страны ради победы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые".

"Бойцам специальной военной операции помогают миллионы сограждан, которые работают в военно-промышленном комплексе, им помогают сотни тысяч наших сограждан, которые собирают им помощь, направляют за свои деньги технику, амуницию, беспилотники, плетут маскировочные сети", – сказал политик.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что способность России к единению в кризисные периоды осталась неизменной со времен Великой отечественной войны (ВОВ).

"Если нужно будет встать стране огромной, она встанет в любой момент. Никаких сомнений ни у кого быть не должно", – добавил Песков.

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул героизм жителей приграничных с Украиной регионов, признав сложности их нынешнего положения. Песков отметил, что каждый должен это понимать. Он добавил, что Владимир Путин знает о том, через что приходится проходить жителям приграничных районов.

"Они действительно заслуживают самой высокой оценки и восхищения", – подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков обратил внимание на то, что в ходе продолжающейся специальной военной операции (СВО) российские военные героически выполняют все поставленные Верховным главнокомандующим задачи. Вместе с тем представитель Кремля заявил, что информационные битвы могут быть сокрушительными, однако настоящая победа рождается на поле боя.

Ранее Песков прокомментировал угрозы лидера Украины Владимира Зеленского о "болевых точках" России и о том, что в Москве якобы "правильно переживают" из-за парада к 80-летию Победы. Представитель Кремля отметил, что большинство заявлений украинского президента остаются неудачными. Он подчеркнул, что парад состоится, и россияне с гордостью будут за ним наблюдать.

Песков также рассказал, что Путин сделал в ситуации с Украиной то, что должен был. Россия не могла оставить без внимания возрождение нацизма, которое происходило в соседней стране.

По его словам, страны Запада закрывают глаза на "нацистов с зажженными факелами" на украинских территориях, в то время как в Германии по итогам социологических исследований 2023 года 20% молодого поколения не смогли объяснить, что такое нацизм.