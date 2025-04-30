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30 апреля, 12:04

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Песков: Зеленский делает много заявлений, по большей части неудачных

Песков прокомментировал угрозы Зеленского в адрес парада на 9 Мая

Фото: 123RF/wladyslawmus

Украинский президент Владимир Зеленский делает много заявлений, но большинство из них являются неудачными, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Знание. Первые".

Политик прокомментировал угрозы лидера Украины о "болевых точках" России и о том, что в Москве якобы "правильно переживают" из-за парада к 80-летию Победы.

"Парад будет, и мы с вами будем с гордостью наблюдать за этим парадом", – добавил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Зеленский "со своей экстремистской сворой" подрывают мирные инициативы и "кичатся" этим. Таким образом поступают классические террористы, подчеркнула она и добавила, что президент Украины "буквально в прямом эфире планирует теракты".

При этом европейские лидеры отказались от поездки в Киев на 9 Мая. По данным СМИ, Украина пригласила их на саммит, "чтобы противостоять картине парада Победы в Москве", однако они не смогут его посетить из-за других мероприятий.

Первая ночная репетиция парада Победы состоялась в Москве

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